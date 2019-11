Flixbus, nuove destinazioni da Brescia per Liguria, Toscana e Calabria

FlixBus torna a scommettere su Brescia e potenzia i collegamenti con la città: da oggi la Leonessa d’Italia è connessa con 11 nuove destinazioni, che, affiancandosi a quelle già connesse, portano a oltre 90 il numero delle città raggiungibili in Italia e all’estero per mezzo dell’innovativo servizio intercity degli autobus verdi.

Da oggi sono innanzitutto operativi i primi collegamenti con Savona, che si affianca a Genova alle destinazioni già connesse con Brescia in Liguria. Sempre da oggi si possono inoltre raggiungere le località calabresi di Mirto Crosia, Pietrapaola e Cariati, a cui si aggiungeranno dal prossimo 19 novembre anche Torretta Crucoli, Cirò Marina, Torre Melissa, Strongoli Marina e Crotone. Sempre da martedì 19 novembre, inoltre, sarà possibile raggiungere, in Toscana, Siena e Poggibonsi.

Restano operativi i collegamenti con le città già raggiunte quali Roma, Torino, Bologna e Firenze, oltre che con numerose mete all’estero. Per garantire ai passeggeri tutti i comfort necessari al viaggio, FlixBus prevede la presenza, a bordo, di sedute reclinabili, Wi-Fi gratuito, prese di corrente e toilette. A tali benefici si aggiunge la disponibilità di collegamenti notturni su molte tratte internazionali, come quelle per Barcellona, Lubiana e Budapest, ideali per chi vuole riposare a bordo e risparmiare tempo, oltre che eventuali costi di pernottamento.

