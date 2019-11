Valcamonica, in slitta con i cani siberiani sulla neve del Tonale

Vivere la neve oltre lo sci è più divertente in Provincia di Brescia, dove si può provare l’emozione di diventare conduttore di slitta per un giorno e scivolare sulle cime innevate dell’Alta Valle Camonica in compagnia di bellissimi cani siberiani. È una delle avvincenti esperienze proposte da Visit Brescia, che invita a partecipare a slittate di Sleddog tra le splendide vette del comprensorio Pontedilegno-Tonale, che abbraccia il confine tra la Lombardia e il Trentino con un unico carosello di 100 km il quale si immerge tra il Parco Nazionale dello Stelvio e il Parco regionale dell’Adamello. Con la Scuola Italiana Sleddog si impara a guidare la slitta trainata dai cani, divertendosi a scivolare leggeri lungo percorsi fiabeschi. Il contatto con gli animali diventa inoltre occasione per apprendere nozioni sul mondo di questi straordinari amici a quattro zampe ed instaurare un contatto autentico con loro. L’esperienza è ideale anche per i bambini dai 10 anni in su.

