Dimessa dal pronto soccorso, 42enne torna in ospedale in fin di vita

Una donna di 42 anni sta lottando per la vita nel reparto di rianimazione di Chiari, dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso dell’ospedale di Romano di Lombardia, dove si era presentata per forti dolori al petto ed era stata subito dimessa dicendole – secondo diverse testimonianze raccolte in loco da BsNews.it – che non aveva particolari problemi di salute.

Da almeno una settimana la donna si trova in rianimazione a Chiari, dove è stata portata dai familiari in condizioni disperate a causa di un arresto cardiaco, con il cuore che è rimasto fermo per diversi minuti.

I rianimatori – un team esperto guidato dal giovane dottor Paolo Gnesin – stanno cercando di salvarle la vita, ma nel frattempo l’Asst di Treviglio (a cui fa capo il pronto soccorso di Romano) – su impulso del direttore generale dell’Asst di Bergamo Ovest Peter Assembers – ha avviato un’indagine interna per verificare quanto accaduto.