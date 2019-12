Noleggio a lungo termine in Lombardia: servizio e vantaggi

Il mondo dell’affitto e del noleggio sta conquistando sempre più clienti in tutto il mondo occidentale, Brescia compresa: in prevalenza, ovviamente, si parla di imprese, ma non solo. Sempre più cittadini, infatti, decidono di affidarsi a servizi di noleggio a lungo termine dell’auto invece che acquistarla. E i motivi vanno ricercati soprattutto nelle caratteristiche del prodotto, che offre diversi vantaggi specifici rispetto ad alcune particolari esigenze. Di seguito vediamo brevemente di capirci qualcosa di più.

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, COSA E’?

Il noleggio a lungo termine è un servizio offerto da aziende specifiche e concessionarie d’auto che rappresenta una formula alternativa all’acquisto. In sostanza i beni oggetto di contratto tra le parti vengono dati in affitto e pagati da chi li utilizza con canoni mensili che comprendono anche la manutenzione. Anche se in alcuni casi può essere necessario anticipare una somma di denaro variabile a seconda del valore del bene e della durata del contratto.

I settori in cui viene maggiormente utilizzato il noleggio a lungo termine sono quelli che richiedono forti investimenti iniziali, come il settore auto dove troviamo operatori come Dga Group Italia e tanti altri. Ma vale anche per apparecchiature per ufficio, come stampanti ad alta tecnologia, e macchinari aziendali.

Al termine del periodo di durata del contratto, il cliente restituisce il mezzo al noleggiatore, senza più dovere nulla allo stesso fatti salvi accordi diversi sul chilometraggio totale incluso ed eventuali danni non dichiarati. In alternativa l’utilizzatore può procedere all’acquisto ( a differenza del leasing non si parla di riscatto) dell’auto, secondo le modalità e il prezzo preventivamente concordati. Oppure ancora stipulare un contratto di noleggio per una nuova autovettura a condizioni agevolate.

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, QUALI SONO I VANTAGGI

I vantaggi del noleggio a lungo termine sono diversi, anche se ovviamente vanno sempre rapportati alle esigenze e alle caratteristiche peculiari del cliente finale. Insomma: si tratta di un’opzione che può essere molto comoda per alcuni e poco ottimale per altri.

A differenza del leasing, innanzitutto, il noleggio a lungo termine non è un’operazione finanziaria: è forse meno conveniente per alcune aziende, ma in compenso non comporta eventuali segnalazioni alla centrale rischi in caso di mancato pagamento: un plus notevole per chi ha costante necessità di accesso al credito. In secondo luogo, con il noleggio la spesa complessiva per il cliente, entro un preciso lasso di tempo, può essere anche inferiore a quella per l’acquisto e la manutenzione, perché i noleggiatori – in virtù di economie di scala – sono in grado di acquistare i mezzi e gestirli a prezzi particolarmente agevolati, facendo ricadere i benefici – a cascata – sull’acquirente finale. Dal punto di vista gestionale e amministrativo, poi, chi noleggia ha meno incombenze, perché si vede recapitare una fattura mensile omnicomprensiva e non deve occuparsi di bollo, assicurazione Rca, tagliandi, spese per manutenzione ordinaria e straordinaria, cambio gomme e quant’altro. Infine con il noleggio a lungo termine non è più necessario gestire il problema della svalutazione del mezzo per chi ha già deciso di rivenderlo dopo un periodo definito di tempo.