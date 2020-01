Alimentazione sana, a Confartigianato arriva il “metodo Bianchini”

Modificare le abitudini alimentari per uno stile di vita all’insegna del benessere. Consigli pratici come imparare a decifrare correttamente le etichette degli ingredienti, spunti sulla preparazione dei cibi e i loro principali effetti sull’organismo per una nutrizione sana e consapevole. In Confartigianato, con il contributo dell’ideatore del “Metodo Bianchini“, si terrà giovedì 16 gennaio a partire dalle ore 20.30 presso la sede di via Orzinuovi 28, il seminario formativo “Nutrizione consapevole. Tutta la verità sugli alimenti e il loro effetto nell’organismo”. In collaborazione con il Movimento Donne Impresa, ANCoS Confartigianato e ANAP, l’associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato vedrà la partecipazione, dopo i saluti di Eugenio Massetti, presidente Confartigianato Brescia e Lombardia, del Dr. Paolo Bianchini, consulente nutrizionale e ideatore dell’omonimo metodo dell’assistente sanitaria dott.ssa Francesca Bergomi. Coordinati da Carlo Piccinato, segretario generale di Confartigianato Brescia, la partecipazione all’incontro è libera e gratuita. Per informazioni scrivere a [email protected] bs.it oppure chiamare il numero 030 3745283.