Troppe risse, il questore sospende la licenza al bar

Poco meno di un mese fa personale della questura di Brescia era intervenuta in un bar di via Solferino a seguito di una violenta aggressione di un cittadino senegalese ad opera di altri quattro avventori ganesi. In un successivo controllo effettuato dal Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, era stata poi accertata nello stesso bar la presenza di ben cinque pregiudicati su un totale di dieci clienti.

Alla luce di ciò, accertato che il pubblico esercizio è risultato essere abituale ritrovo di persone con pregiudizi per reati in materia di stupefacenti, e tenuto conto che i titolari non si sono adoperati per garantire le condizioni minime di legalità nella gestione dell’esercizio commerciale, il Questore della provincia di Brescia ha disposto la sospensione dell’esercizio (ex art. 100 T.U.L.P.S.) dell’attività per un periodo di 30 giorni.