🔴🔴🔴 Coronavirus, crescono gli infettati e in Veneto arriva la prima vittima

Il Coronavirus fa sempre più paura: i casi di contagio crescono ed è stata accertata la prima vittima. Se non si riuscirà a porre un argine all’epidemia, insomma, per l’arrivo del virus nel Bresciano potrebbe essere soltanto questione di tempo.

Ieri nel Lodigiano si è registrato il primo caso ufficiale di ricovero per il virus di origine cinese: un 38enne venuto a contatto con molte persone nei giorni precedenti. In poche ore i ricoveri o i casi precedenti usciti allo scoperto sono stati 14 (questo il dato di ieri sera) e altri due casi si sono aggiunti in Veneto. Mentre stamane ne sono spuntati altri tre nel Lazio.

Ora la triste notizia è che un 78enne veneto è morto per le complicazioni della malattia. Si chiamava Adriano Trevisan, viveva nel Padovano ed era ricoverato da 15 giorni in ospedale.

DOMANDE & RISPOSTE SUL CORONAVIRUS