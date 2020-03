🔴 Coronavirus, guarda la mappa dell’evoluzione del contagio in Lombardia

Non può lasciare indifferenti la mappa che mostra l’evoluzione dell’epidemia di Coronavirus diffusa nel corso della conferenza stampa di ieri in Regione Lombardia. Nelle slides, infatti, si vede la cartina lombarda che il 22 febbraio è sostanzialmente priva di macchie verdi (i Comuni in cui si è verificato un caso di contagio), ma già tre giorni dopo (il 25) le zone con casi accertati dal tampone erano numerose, con 46 casi nella zona di Lodi. Al 5 marzo, “infine”, la mappa è in buona parte colorata di verde e di rosso, colore che indica le zone con più contagi. La dimensione del pallino rosso indica invece il numero di contagi per singolo Comune.

Qui i dati aggiornati – diffusi ieri sera – dei casi di Coronavirus al 6 marzo 2020.

Qui l’elenco dei Comuni bresciani con almeno un caso di Coronavirus al 6 marzo 2020.

