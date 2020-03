🔴🔴🔴🔴 CORONAVIRUS, tutta l’Italia diventa zona protetta

Si estendono a tutta l’Italia le misure in vigore in Lombardia e nella cosiddetta zona arancio. Ad annunciarlo – in una conferenza stampa straordinaria – è stato il premier Giuseppe Conte, che ha detto: “Tempo non ce n’è. I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante dei contagi, delle persone ricoverate in terapia intensiva e subintensiva e ahimè anche delle persone decedute. La nostre abitudini quindi vanno cambiate. Vanno cambiate ora. (…) Non ci sarà più una zona rossa nella penisola. Ci sarà l’italia zona protetta”.

In sintesi, già da domani tutti gli spostamenti al di fuori del proprio Comune di residenza o domicilio sono vietati se non per comprovate necessità, proprio come in Lombardia. Le scuole di tutta Italia rimarranno chiuse fino al 3 aprile e le partite del campionato di calcio si fermeranno. Anche i bar e i ristoranti chiuderanno alle 18.

NOTIZIE IMPORTANTI SUL CORONAVIRUS

🔴 CORONAVIRUS, TUTTA LA LOMBARDIA E’ ZONA ROSSA FINO AL 3 APRILE: DIVIETI

🔴 CORONAVIRUS, CHI PUO’ CIRCOLARE E CHI NO IN LOMBARDIA

🔴 CORONAVIRUS: SCUOLE CHIUSE FINO AL 15 MARZO

🔴 CORONAVIRUS, LA MAPPA DEL CONTAGIO NEL BRESCIANO

🔴 INFORMAZIONI UTILI SUL CORONAVIRUS

🔴 112 IN DIFFICOLTA’: NON CHIAMATE PER CHIEDERE INFORMAZIONI

🔴 DICIAMO GRAZIE A MEDICI E INFERMIERI BRESCIANI

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

🔴🔴🔴 QUI TUTTE LE NOTIZIE PUBBLICATE DA BSNEWS.IT SUL CORONAVIRUS