🔴🔴🔴 CORONAVIRUS, 19 milioni di mascherine ancora bloccate all’estero

Alla sola Lombardia servono 300.000 mascherine al giorno. Ma non si trovano e da Roma non arrivano. La richiesta di mascherine chirurgiche e mascherine FFP2-FFP3 (le uniche davvero efficaci, come abbiamo spiegato in questa breve guida), infatti, è cresciuta esponenzialmente. E in Italia c’è una sola azienda – a Bergamo – in grado di produrle.

Insomma: il sistema di approvigionamento è in tilt. Gli ordini sono molto superiori alla domanda. I prezzi lievitano (anche con fenomeni di sciacallaggio) e gli ordini restano bloccati.

Secondo quanto pubblicato da diverse fonti, infatti, l’Italia avrebbe fatto un ordine di dispositivi di protezione individuale (mascherine) per 19 milioni di pezzi. Ma purtroppo molti paesi hanno bloccato gli ordini, riservando la produzione alle proprie esigenze. Così avevano fatto – con scarso spirito di fratellanza europea e in violazione alle norme comunitarie – anche Francia e Germania, che però nelle scorse ore avevano sbloccato gli ordini.

Ad oggi lo Stato italiano ha contrattualizzato ordini per 30 milioni di mascherine, 7 milioni di guanti e 13 milioni tra tute, calzari, cuffie e camici. Ma anche 3.800 ventilatori polmonari 390 mila tamponi e 67mila test per il virus. Dalla Cina, in particolare, sarebbero in partenza 5 milioni di mascherine e 150 respiratori.

