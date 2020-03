🔴 CORONAVIRUS, Bazoli (Pd): perfino Cuba ci aiuta, perché il Veneto non lo fa?

“Leggo che alcuni pazienti di covid sono in partenza dalla Lombardia per Lipsia. Cosi’ come leggo di ong americane che installano ospedali da campo a Cremona, di medici provenienti da Cuba, di aiuti dalla Russia. Bene, grande e apprezzabile generosita’ per aiutare il nostro sistema sanitario al collasso. Ma non sono ancora riuscito a farmi spiegare da nessuno, nonostante chieda da giorni, come sia possibile che mentre riceviamo aiuti da mezzo mondo non siamo in grado di sfruttare i letti di terapia intensiva di ospedali a mezz’ora di macchina da Brescia, come a Verona, dove per fortuna l’epidemia non e’ esplosa come da noi, e i posti sono ancora per una parte rilevante non utilizzati”.

Lo dichiara in una nota Alfredo Bazoli, capogruppo Pd in commissione Giustizia.

“A Brescia e Bergamo – prosegue – si muore per la saturazione dei posti, e in Veneto sono ancora liberi due terzi dei letti di terapia intensiva. Dobbiamo mandare i pazienti in Germania, quando a due passi da qui ci sarebbe ampia disponibilita’. Tutto cio’ e’ privo di senso e inaccettabile, possibile che nessuno ne risponda, possibile che non si riesca a rompere questo muro invisibile ora, subito, in queste ore? Credo proprio che la regionalizzazione spinta della sanita’ andra’ ripensata completamente, finita questa emergenza”.

