🔴🔴🔴 CORONAVIRUS, Cellino: la gente qui muore, se la Lazio vuole lo scudetto se lo prenda

“Lo scudetto? Se Lotito lo vuole se lo prenda”. A dirlo è stato in un’intervista al Corriere dello Sport il presidente del Brescia Calcio Massimo Cellino, che – rispondendo alle domande di Ivan Zazzaroni – ha fatto dichiarazioni molto forti sulla situazione e sull’eventuale continuazione campionato di Serie A. Parole riprese dai quotidiani di tutto il mondo.

Nell’intervista, infatti, il presidente spiega di aver avuto la febbre e di essere in quarantena – da solo, lontano da moglie e figlio – nella sua abitazione di Padenghe sul Garda da 11 giorni. “Ho visto e sentito cose che non vi potete neppure immaginare”, dice, “da Brescia ricevo continuamente notizie, e sono tutte pazzesche, eppure la città sta affrontando la tragedia con una dignità che imbarazza. (…) Fosse successo da altre parti sarebbe scoppiata la rivoluzione. (…) E mi volete parlare di campionato, di scudetto? Non me ne frega un cazzo”.

Sulla ripresa del campionato, quindi, Cellino dice, riferendosi ai tifosi del Brescia: “Non vogliono che si riparta. Lo vietano loro, non la federazione. Prima la vita. La vita, cazzo. Ci sono ultrà che portano l’ossigeno agli ospedali, altri che piangono i loro morti, altri ancora intubati. Non si può più giocare quest’anno. Si pensi al prossimo”. “La stagione è andata – conclude – se qualcuno vuole questo scudetto maledetto se lo prenda pure. Chiuso. Finito. E non parlo così perché il Brescia è ultimo in classifica. Siamo ultimi perché ce lo meritiamo. Io per primo lo merito. Facciano quello che vogliono. Penso a quelli che perderanno il posto di lavoro, a quelli che stanno morendo”.

