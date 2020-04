Lutto nel mondo dell’imprenditoria, è scomparso Giuliano Gnutti di Eural (Rovato)

E’ morto nelle scorse ore l’imprenditore rovatese Giuliano Gnutti: aveva 83 anni. Gnutti era titolare della Eural Gnutti Spa, azienda con sede a Rovato, che si occupa di semilavorati d’alluminio e dà lavoro a circa 300 famigie, con un fatturato di circa 260 milioni di euro.

A fondare l’impresa era stato il padre Oreste nel 1968, unendo simbolicamente nel nome le parole EURopa e ALluminio (EURAL, appunto). Giuliano aveva iniziato a lavorare in ditta a 31 anni, contribuendo in maniera determinante alla crescita del gruppo, che oggi comprende anche una fonderia a Pontevico, nella Bassa.

“Oggi tra le tante persone che ci hanno lasciato c’è anche uno dei più grandi imprenditori di Rovato: Giuliano Gnutti – ha scritto su Facebook il sindaco di Rovato Tiziano Belotti, commentando la triste notizia – Avevo avuto l’onore di premiarlo nel Novembre 2017 con il Leone d’Oro. Ricordo che si era presentato nella sala del Pianoforte del Municipio con quella sobrietà e con quella modestia che caratterizza solo le grandi personalità. Qui sotto le motivazioni che ci avevano portato all’assegnazione del Leone d’Oro. Lo voglio ricordare così, da grande e generoso lavor atore quale era: ‘ Per avere ideato, realizzato e sviluppato a Rovato una realtà produttiva diventata presto un riferimento mondiale del settore, e che ha fornito opportunità di alta formazione e di lavoro a centinaia di dipendenti. Per la instancabile e tenace dedizione all’azienda, e per avere maturato un costante rapporto di correttezza e lealtà col personale dipendente'”.

