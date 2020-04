🔴 CORONAVIRUS, le mascherine dalla Regione? Una ogni tre bresciani e non subito

E’ polemica, anche nel Bresciano, per la distribuzione di mascherine annunciata ieri dalla Regione Lombardia, che nelle scorse ore ha imposto a tutti i cittadini di uscire di casa soltanto con il volto coperto.

Secondo quanto annunciato ieri dall’assessore alla Protezione Civile, infatti, la Regione ha deciso di distribuire 3,3 milioni di mascherine di cui 440mila “sono già state distribuite tra mercoledì scorso”, mentre per altre 300mila – grazie a un accordo con Federfarma “da domani inizierà la distribuzione, coinvolgendo sindaci e territori, nei vari negozi, supermarket, tabaccherie, poste e in banca”.

Ma in una nota Federfarma comunica che “le mascherine saranno disponibili in farmacia non prima di fine settimana prossima”. E anche i numeri fanno discutere.

Alla provincia di Brescia, infatti, sono state destinate inizialmente 360mila mascherine (Bergamo 360.000, Como 178.000, Cremona 126.000, Lecco 109.000, Lodi 95.000, Mantova 131.000, Milano 900.000, Monza Brianza 250.000, Pavia 165.000, Sondrio 66.000, Varese 245.000, Colonna mobile regionale 5.000). Che – a fronte di una popolazione di 1,2 milioni di abitanti – fanno (quasi) una mascherina ogni tre abitanti.

Inoltre molti Comuni temo già assembramenti davanti alle farmacie e significativa, a riguardo, è la nota pubblicata su Facebook da Chiari: “Apprendiamo da fonti ufficiali di Regione Lombardia da che oggi lunedì 6 aprile 2020 verranno distribuite mascherine gratuite – si legge – Purtroppo a questo momento non ci sono state comunicate modalità e i criteri di distribuzione e nemmeno è stato consegnato alcunche’ al comune e alla farmacia comunale. Vi chiediamo pertanto per l’incolumità di tutti di 🛑 NON recarvi in farmacia oggi 🛑 Con responsabilità evitiamo inutili code e pericolosi assembramenti in luoghi già di per sé critici. Appena avremo notizie più precise informeremo la popolazione”.

✅ CORONAVIRUS, CHIEDIAMO TAMPONI PER TUTTI PER FERMARE IL CONTAGIO! FIRMATE LA NOSTRA PETIZIONE

MASCHERINE CONTRO IL CORONAVIRUS, LA GUIDA

NOTIZIE IMPORTANTI SUL CORONAVIRUS

🔴 CORONAVIRUS, TUTTA LA LOMBARDIA E’ ZONA ROSSA FINO AL 3 APRILE: DIVIETI E NUOVI DIVIETI DEL 20 MARZO – LA PROROGA FINO AL 13 APRILE DECISA DAL GOVERNO

🔴 CORONAVIRUS, CHI PUO’ CIRCOLARE E CHI NO IN LOMBARDIA

🔴 CORONAVIRUS, SCARICA IL NUOVO MODULO PER L’AUTOCERTIFICAZIONE (VERSIONE 4)

🔴 CORONAVIRUS: SCUOLE CHIUSE FINO AL 15 MARZO

🔴 CORONAVIRUS, LA MAPPA DEL CONTAGIO NEL BRESCIANO

🔴 CORONAVIRUS, I DATI DEI MORTI BRESCIANI GIORNO PER GIORNO

🔴 CORONAVIRUS: IDENTIKIT DEI SOGGETTI A RISCHIO (FONTE ISS)

🔴 DICIAMO GRAZIE A MEDICI E INFERMIERI BRESCIANI

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

🔴🔴🔴 QUI TUTTE LE NOTIZIE PUBBLICATE DA BSNEWS.IT SUL CORONAVIRUS