🔴🔴🔴 CORONAVIRUS, in Veneto abitanti metà della Lombardia, tamponi tre volte di più

I tamponi ci sono, ha spiegato ieri la Regione, il problema sono le strutture e i tempi per analizzarli. Nell’ultima giornata di cui sono stati diffusi i dati, per fare un esempio, in Lombardia sono stati effettuati 5mila tamponi. Ma nelle precedenti si era arrivati anche a 8mila test effettuati. Il tutto a fronte di un numero di contagiati ufficiali che ha superato quota 50mila.

In molti chiedono oggi alla Regione di fare più tamponi. Nei giorni scorsi l’hanno fatto diversi medici e sindaci bresciani. Mentre la nostra petizione – in pochi giorni – ha raggiunto quasi 2mila firme (vi invitiamo a firmare qui).

Un modello da seguire su questo fronte c’è. Ed è il vicino Veneto. Che forse ha fatto qualche pasticcio sulle mascherine, ma sui tamponi appare la regione più all’avanguardia.

I tamponi effettuati lì sono 150mila, come la Lombardia: ma con una popolazione che è meno della metà della nostra (4,9 milioni contro 10). Nelle scorse settimane, infatti, i laboratori veneti sono arrivati a fare anche oltre 10-12mila tamponi al giorno. A fronte di “soli” 11mila casi di positivi totali: un quinto della lombardia.

E oggi il Veneto si prepara a raddoppiare quella cifra. Il governatore Luca Zaia, infatti, ha annunciato una nuova macchina acquistata in Olanda che da sola può esaminare 9mila tamponi al giorno, portando il totale dei tamponi quotidiani a una potenzialità dichiarata di “15-20mila”. Cioè il triplo della capacità massima lombarda.

