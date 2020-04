🔴🔴 CORONAVIRUS, sanità: da inizio epidemia arrivati nel Bresciano 156 medici

I numeri fanno discutere. E le istituzioni della città lamentano un numero di “rinforzi” non adeguato per l’ospedale Civile. Ma lo sforzo di Governo e Regione Lombardia, guardando all’intera provinvia, è stato comunque significativo.

Dall’inizio dell’epidemia, infatti, sono arrivati nel Bresciano ben 442 operatori sanitari tra medici specialisti, specializzandi, infermieri e altro personale di supporto. In tutto 156 medici, compresi gli aiuti da Albania e Polonia. Di questi 65 erano specialisti, 32 specializzandi e 59 medici laureati.

All’Asst Civile sono arrivati in 226, di cui 64 medici. Mentre all’azienda sanitaria del Garda le aggiunte sono state 66, di cui 25 medici. Ancora: all’Asst Franciacorta sono arrivati in 73, di cui 35 medici e in quella della Valcamonica 64, di cui 25 medici. Infine, all’Ats di Brescia si sono aggiunti 13 addetti, di cui tre medici speciallisti.

