🔴🔴🔴 CORONAVIRUS, dati al 14 aprile: a Brescia solo 125 nuovi casi, ma i tamponi sono pochi

Numeri ancora in chiaroscuro sull’epidemia di Coronavirus in Lombardia. Nell’ultima giornata, infatti, si sono registrati altri 1.012 casi di contagio, a fronte di soli 3.778 tamponi effettuati. In compenso continuano a calare le presenze nelle terapie intensive (-21, totale 1.122) e crescono di poco i ricoverati: 49 in più, per un totale di 12.077. I dimessi, invece, sono stati 743, mentre i decessi 241, per un totale di 11.142.

Per quanto riguarda Brescia finalmente si registra, pur nel calo dei tamponi, una tendenza positiva. Ieri sono stati accertati “solo” 125 nuovi casi di positivi al Coronavirus (totale 11.093), numero in linea con quello del giorno precedente (+100). Il dato più alto, in Lombardia, è quello della vicina Cremona, con 227 casi in più in un giorno. Mentre Bergamo si è fermata a +35 e Milano a +189.

Ma per Brescia arrivano segnali positivi anche sul fronte delle richieste di prestazione al pronto soccorso, che da diversi giorni sono in netto calo come mostra chiaramente il grafico qui sotto (in blu la linea delle richieste a Brescia e Bergamo).

A comunicare i dati è stato pochi istanti fa l’assessore regionale a Welfare Giulio Gallera, durante la quotidiana video-conferenza per fare il punto sull’epidemia del Coronavirus. QUI I DATI DI IERI.

