🔴 CORONAVIRUS, già 2.400 firme per chiedere alla Regione più tamponi | ✅ FIRMA ANCHE TU

Sono arrivate a quota 2.400 le firme della petizione lanciata da BsNews per chiedere alla Regione Lombardia di aumentare il numero dei tamponi. Estendendoli anche a malati a domicilio, parenti, operatori di pubblica sicurezza e dei servizi di pubblica utilità. Ma anche – il prima possibile – a tutti coloro che tornano al lavoro.

Nelle corse ore la Regione ha annunciato una svolta significativa su questo fronte: dal 21, infatti, verranno effettuati fino a 20mila test seriologici al giorno per verificare chi ha sviluppato gli anticorpi contro il Covid. Ma nel frattempo i tamponi restano insufficienti: ieri sono stati solo 5mila in tutta la Regione, un dato proporzionalmente molto più basso del vicino Veneto.

A chiedere più tamponi non è solo BsNews.it. Ma anche sindaci, medici, esperti del virus come Roberto Burioni e tanti che hanno deciso di lanciare petizioni on line simili alla nostra.

Se anche tu ritieni che la Regione debba fare di più su questo fronte firma la petizione lanciata da BsNews.it

