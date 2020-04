🔴 CORONAVIRUS, a Pasqua mobilità al 24%: in linea con le altre domeniche

La mobillità lombarda, nella domenica di Pasqua, è stata in linea con quella delle precedenti domeniche. A fare il punto è stato ieri il vicepresidente della Lombardia Fabrizio Sala, durante la consueta conferenza stampa on line per tracciare il bilancio quotidiano sull’epidemia di Coronavirus.

Domenica 12 aprile gli spostamenti registrati dagli operatori telefonici tramite le celle dei ripetitori sono stati il 25 per cento. Un dato non dissimile dai precedenti giorni festiva e, per giunta, superiore a due domeniche prima, quando si era arrivati al 24 per cento. Ma Sala è stato ottimista: “Diciamo che con questa domenica si è chiuso il trend di salita degli scorsi giorni”.

