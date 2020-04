🔴 CORONAVIRUS, malati in Rsa, la Regione: “L’hanno proposto i tecnici”, ma è polemica

La contestata decisione di mandare i pazienti Covid nei ricoveri per anziani? “Sono stati i nostri tecnici che ci hanno fatto la proposta… e noi ci siamo adeguati”. Mentre le strutture sono state scelte dalle Ats. A dirlo è stato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana intervenendo alla trasmissione Mattinocinque.

Ma l’opposizione non ci sta. “I contagi e i decessi avvenuti nelle RSA – ribatte in una nota il consigliere Pd Gianantonio Girelli – sono un fatto gravissimo e Regione Lombardia, più che fare lo scaricabarile, deve dare risposte, in primis ai cittadini. Non è giustificabile far passare tutta la catena di responsabilità nelle case di riposo per scontro politico. Le Ats hanno applicato una delibera regionale. Serve chiarezza. Per capire cosa è successo bisogna conoscere i dati. Molte legittime domande necessitano di risposte. Serve sapere il tasso di mortalità, in quali strutture sono stati ricoverati i pazienti positivi, di quanti ricoveri stiamo parlano. E ancora, chi ha proposto di inserire nella delibera di Giunta di accogliere i subacuti? Quanti dispositivi di protezione sono stati distribuiti al personale? Quanti tamponi sono stati effettuati ad ospiti e personale? Da quale giorno è iniziata la tamponatura? Quali direttive sono state date alle direzioni RSA e quando. Prima di scaricare le responsabilità – conclude Girelli – sarebbe opportuno partire dall’analisi di cosa è stato fatto e di cosa non è stato fatto. Accertato questo si capirà chi ha responsabilità e in che modo. Non ci interessano le polemiche, ma conoscere e far conoscere come si svolti i fatti”.

BSNEWS BRESCIA TV: GUARDA LA NOSTRA VIDEO-INTERVISTA AL SINDACO DI BRESCIA EMILIO DEL BONO



(se il video presenta interruzioni dovute all’aggiornamento della pagina potete guardarlo direttamente su YouTube a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=d_eudbUy1fU)

