CORONAVIRUS, la Lega bresciana sostiene la fase 2 di Fontana

La Lega, guidata dal Segretario provinciale Alberto Bertagna, esprime con una nota “il pieno sostegno alla ‘via lombarda per la libertà’ tracciata da Regione Lombardia e annunciata dal Presidente Attilio Fontana.

Si tratta di un programma per la “fase 2”, studiato per riaprire progressivamente ed in maniera controllata le attività economiche lombarde a partire dal 4 maggio. La “nuova normalità” dovrà passare per quelle che il Presidente Fontana ha inizialmente definito le “quattro D”: distanza (almeno un metro di sicurezza tra le persone), dispositivi (obbligo di utilizzare le protezioni per tutti), digitalizzazione (smart working obbligatorio per tutti coloro che possono), diagnosi (test sierologici, grazie alla ricerca del San Matteo di Pavia). Completa il progetto la quinta “D”, quella dei diritti (alla sicurezza, al lavoro, alla mobilità e allo studio).

Al termine degli “Stati Generali del Patto per lo Sviluppo”, con più di 100 persone collegate in videoconferenza, tra esponenti di attività produttive, sindacati e università, è inoltre emersa l’esigenza di dare via libera ai cantieri, a partire da quelli pubblici. “Obiettivo che Regione Lombardia intende fermamente perseguire per rilanciare l’indotto economico sul territorio”.

“È giunta l’ora di mettere da parte le chiacchiere, le accuse e le polemiche inutili – scrive la Lega nel comunicato – Il motore economicoproduttivo dell’intera Nazione è pronto a ruggire nuovamente a pieni giri. La Lombardia vuole tornare a fare ciò che gli riesce meglio: lavorare duramente e con soddisfazione. Il modo migliore per onorare i nostri defunti e non rendere vane le loro vite è quello di sostenere le famiglie con occupazione, produttività e reddito: quello che deriva dal lavoro in tutte le sue forme. Questa dichiarazione d’intenti si pone peraltro orgogliosamente e nettamente in contrapposizione con gli oscuri disegni di chi vorrebbe proseguire ad elargire forme di reddito clientelare come semplice conseguenza derivante dallo status di cittadino, o peggio ancora di immigrato irregolare. La Carta Costituzionale della nostra Nazione si fonda sul lavoro, e da esso deve rinascere la libertà delle donne e degli uomini che compongono il grande popolo che la abita. La nuova normalità comporterà dei cambiamenti, e con essi nuove responsabilità, prima fra tutte tutelare il diritto alla salute ai tempi del Coronavirus: un nemico che non può certo essere ignorato, ma di fronte al quale noi non vogliamo arrenderci. La razionalità e la forza di volontà che contraddistingue il nostro territorio sapranno certamente ispirare al meglio l’attuazione delle strategie proposte da Regione Lombardia per iniziare la fase 2 in totale sicurezza. Con queste premesse, animati da grande forza e coesione, accogliamo con favore la rotta tracciata dal nostro Presidente Attilio Fontana, e ancora una volta ci mettiamo umilmente a disposizione della nostra gente, affinché l’economia possa finalmente ripartire, in maniera progressiva e controllata.”

BSNEWS BRESCIA TV: GUARDA LA NOSTRA VIDEO-INTERVISTA AL SINDACO DI BRESCIA EMILIO DEL BONO



(se il video presenta interruzioni dovute all’aggiornamento della pagina potete guardarlo direttamente su YouTube a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=d_eudbUy1fU)

