Patto per lo sviluppo, ecco chi sono i bresciani presenti al tavolo (virtuale)

Si è svolto ieri mattina in videoconferenza il primo appuntamento degli Stati generali del Patto per lo Sviluppo, tavolo di lavoro ideato dalla Regione Lombardia per progettare le iniziative da mettere in atto nel breve termine e lungo termine. Hanno partecipato oltre 100 delegati delle diverse realtà lombarde.

Sono molti i rappresentanti del territorio bresciano che stanno portando il proprio contributo: Maurizio Tira Rettore dell’Università degli Studi di Brescia, Marco Bonometti presidente di Confindustria Lombardia, Eugenio Massetti Presidente Confartigianato Lombardia, Roberto Cavaliere presidente di Copagri Lombardia, Alessio Merigo Direttore Confesercenti Lombardia e Valeria Negrini portavoce del forum Terzo Settore Lombardia. Brescia è rappresentata anche nel comitato tecnico scientifico dal prof. Francesco Castelli, ordinario di malattie infettive dell’università degli Studi di Brescia.

“Il territorio bresciano è tra quelli più colpiti dall’emergenza sanitaria e rischia di essere tra i più colpiti anche economicamente. Quindi è normale che sia tra quelli più rappresentati in Regione. – hanno dichiarato in una nota gli assessori regionali Fabio Rolfi e Davide Caparini – Per questo è fondamentale un coinvolgimento del tessuto produttivo, delle associazioni e del mondo accademico e scientifico della nostra provincia per studiare nel modo migliore la fase della ripartenza, garantendo sempre i più alti standard di sicurezza. Non possiamo far altro che ringraziare coloro che si sono messi a disposizione della Regione Lombardia e delle realtà che rappresentano. Già stamattina i loro contributi sono stati particolarmente puntuali e densi di significato. C’è bisogno di unità di intenti e di collaborazione costante da parte di tutte le istituzioni e delle realtà rappresentative del territorio. Brescia e la Lombardia ripartiranno in sicurezza”.

BSNEWS BRESCIA TV: GUARDA LA NOSTRA VIDEO-INTERVISTA AL SINDACO DI BRESCIA EMILIO DEL BONO



(se il video presenta interruzioni dovute all’aggiornamento della pagina potete guardarlo direttamente su YouTube a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=d_eudbUy1fU)

