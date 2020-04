CORONAVIRUS, in Veneto tamponi doppi rispetto alla Lombardia in rapporto agli abitanti

E’ un problema di reagenti, ha detto spesso l’assessore al Welfare Giulio Gallera, per giustificare il “basso” numero di tamponi effettuati in Lombardia. Ma qualcosa non torna.

La giornata di ieri, va detto, è stata quella con il numero di tamponi record nella nostra regione. Ne sono stati fatti 11.818, ma nei giorni precedenti la media era stata molto più bassa e in alcuni giorni i test erano stati soltanto 4mila.

Anche con il dato record di ieri, però, la Lombardia è decisamente sotto il vicino Veneto (altra regione a guida leghista) in cui gli abitanti sono la metà (4,9 milioni contro 10) e i casi ufficiali di positività un quarto dei nostri (15.692 contro 65.381). In Veneto, in due giorni, sono stati processati circa 25mila tamponi. E il governatore Luca Zaia ha già annunciato – grazie a un macchinario acquistato in Olanda – di essere pronto ad andare verso quota 20mila. Complessivamente, il Veneto ha fatto ad oggi 247329 tamponi contro i 255.331 della Lombardia: circa il doppio, in rapporto agli abitanti.

