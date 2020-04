🔴🔴🔴 CORONAVIRUS, dati 23 aprile: in 20 giorni 600 persone in meno in terapia intensiva

Ancora dati positivi sul fronte della lotta al Coronavirus in Lombardia. Un dato su tutti: i ricoverati nelle terapie intensive sono calati di altre 27 unità, portando il totale a 790. Il 3 aprile erano oltre 1.400, seicento circa in più. In questo quadro calano anche i ricoverati (meno 500, totale 9.192), mentre i nuovi casi sono 1.073 a fronte di 12.016 tamponi fatti in 24 ore. Unico dato negativo quello dei morti, che ieri sono stati 200 per un totale di 12.940.

Per quanto riguarda Brescia il numero dei positivi è più alto di quello dei giorni precedenti: +130 malati per un totale di 10.946. Ma il dato è in linea con quello delle province limitrofe: Bergamo ha infatti registrato 98 nuovi casi, mentre Cremona 101. Segno che la crescita va letta soprattutto con l’elevato numero di tamponi effettuati.



A comunicare i dati è stata poco fa la Regione Lombardia, prima della consueta videoconferenza stampa online per fare il punto sul Coronavirus. QUI I DATI DELLA GIORNATA DI IERI IN LOMBARDIA.

BSNEWS BRESCIA TV: GUARDA LA NOSTRA VIDEO-INTERVISTA AL SINDACO DI BRESCIA EMILIO DEL BONO



(se il video presenta interruzioni dovute all’aggiornamento della pagina potete guardarlo direttamente su YouTube a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=d_eudbUy1fU)

