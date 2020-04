🔴 CORONAVIRUS, le ipotesi per fase 2: dal 4 maggio spostamenti (quasi) liberi

Invariato: I numeri del contagio continuano a ridursi e la ragionevole certezza è che in tutta Italia inizierà il 4 maggio la fase due. O meglio: una fase due i cui dettagli non sono ancora del tutto noti e che potrebbero subire restrizioni regionali (in particolare in Lombardia) perché la legge lo consente.

Invariato: In questo quadro, però, l’orientamento del governo e delle regioni sarebbe di permettere ai cittadini di uscire di casa il 4 maggio, ovviamente con limitazioni legate alla mascherina e soprattutto alla distanza di sicurezza tra le persone, in particolare in luoghi pubblici e sui mezzi di trasporto. Ma l’ipotesi sarebbe quella di non toccare le restrizioni attuali che limitano gli spostamenti tra Regioni diverse.

Aggiunto: A seguire, forse già il 4 maggio oppure l’11 maggio, riapriranno anche i negozi al dettaglio di quasi tutte le tipologie merceologiche. Per i giochi a premi – secondo quanto riporta Agimeg – i Monopoli hanno già emesso una nota che retroduce dal 27 aprile i giochi numerici, dal 4 maggio lotto, Superenalotto e affini e dall’11 maggio la raccolta fisica delle scommesse su eventi. Ma le slot restano spente.

Aggiunto: Mentre per i bar la riapertura potrebbe essere dal 18 maggio, con il vincolo di distanziare i tavolini e di non servire i clienti al bancone. Per i ristoranti si sta valutando invece di riaprire gradualmente, autorizzando subito la vendita da asporto e poi l’apertura completa con forme di distanziamento minimo negli spazi chiusi.

Invariato: Sulle scuole e gli asili, al momento, non ci sono certezze. Ma pare difficile ipotizzare – per ragioni logiche legate agli impegni lavorativi dei genitori – che a settembre non riaprano.

Aggiunto: Infine il capitolo trasporti: nella bozza si prevede l’obbligo di guanti e mascherine sugli aerei, mentre nelle stazioni verranno definiti percorsi vincolati per ridurree i contatti. Non è chiaro, invece, se ci saranno restrizioni relative al numero di posti assegnati.

BSNEWS BRESCIA TV: GUARDA LA NOSTRA VIDEO-INTERVISTA AL SINDACO DI BRESCIA EMILIO DEL BONO



(se il video presenta interruzioni dovute all’aggiornamento della pagina potete guardarlo direttamente su YouTube a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=d_eudbUy1fU)

