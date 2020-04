🔴🔴 CORONAVIRUS, il Veneto riapre subito: da oggi consentiti spostamenti nel Comune

Sul web è un coro di polemiche, tra chi ritiene le aperture decise dal governo per il 4 maggio eccessive e chi le giudica insufficienti. Ma in Veneto il governatore Luca Zaia – che certamente è iscritto al secondo fronte – ha deciso di passare all’azione.

In una conferenza stampa, infatti, Zaia ha annunciato di aver firmato un’ordinanza urgente che allenta da subito le restrizioni definite da Roma, spiegando che “la salute viene prima di tutto, ma quella fisica si stra sovrapponendo a quella psichica”.

Con la nuova decisione dalle 18 di oggi in tutto il Veneto saranno consentiti gli spostamenti individuali (anche in bici) nel proprio Comune di residenza, mentre da domani sarà consentito raggiungere seconde case e barche anche fuori dal Comune per lavori di manutenzione. Da subito, ancora, sarà concesso andare a ritirare il cibo in auto da chi offre asporto. Ma guanti (o gel) e mascherine saranno obbligatorie.

