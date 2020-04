🔴🔴 CORONAVIRUS, Veneto pronto per 30.000 tamponi/giorno, Lombardia ferma a 9.600

Per riaprire le fabbriche e le scuole servono più tamponi, lo dicono in molti. E il modello non va cercato molto lontano. In Veneto, infatti, già oggi si fanno ben 20mila tamponi al giorno (9mila grazie a un innovativo macchinario acquistato in Olanda), ma il presidente Luca Zaia ha annunciato che entro l’estate la sua Regione dovrebbe raggiungere 30mila test al giorno, per poi arrivare a 40mila.

In Lombardia (il doppio degli abitanti, il quintuplo dei casi) il numero è decisamente più ridotto. Negli ultimi 10 giorni, infatti – secondo quanto riferisce una nota del Pd – la media giornaliera di tamponi è ferma a 9609. E complessivamente, secondo i calcoli fatti da BsNews, solo l’1% della popolazione bresciana è stata sottoposta a tampone fino a oggi.

“Ho chiesto in Commissione Sanità a Giulio Gallera se c’è una carenza di reagenti e non ha saputo dirlo. A noi non risulta. Ma allora la domanda è legittima: perché non se ne fanno di più?”, cosi ha commentato il vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia, Carlo Borghetti su Facebook.

