🔴🔴🔴 CORONAVIRUS, dati 6 maggio: 222 morti in un giorno in Lombardia

Giornata nera in Lombardia sul fronte dei decessi. Nelle ultime 24 ore, infatti, ne sono stati registrati ben 222 (contro i 95 di ieri), un dato su cui la Regione non ha detto nulla durante la conferenza di oggi (ma sui forse pesa un’integrazione relativa ad aprile) che porta il totale regionale a 14.611. I nuovi casi di contagio, invece, sono stati soltanto 634 a fronte di oltre 14mila tamponi. Dati positivi anche sul fronte dei ricoverati (meno 122, per un totale di 6.079) e di coloro che si trovano in terapia intensiva (meno 29), che portano il totale a 480.

Per quanto riguarda Brescia i nuovi casi di contagio sono 99, un dato che porta il totale dall’inizio dell’epidemia a 12.267. Molto meglio le province limitrofe: a Cremona i casi sono stati soltanto 21, mentre a Bergamo 37. Resta pesante il caso di Milano, con ben 243 persone positive al tampone nelle ultime 24 ore.



I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni:

BG: 11.587 (+37)

ieri: 11.550 (+12)

l’altro ieri: 11.538 (+85)

BS: 13.267 (+99)

ieri: 13.168 (+46)

l’altro ieri: 13.122 (+94)

CO: 3.401 (+37)

ieri: 3.364 (+32)

l’altro ieri: 3.332 (+19)

CR: 6.151 (+21)

ieri: 6.130 (+21)

l’altro ieri: 6.109 (+3)

LC: 2.381 (+10)

ieri: 2.371 (+11)

l’altro ieri: 2.360 (+16)

LO: 3.155 (+41)

ieri: 3.114 (+52)

l’altro ieri: 3.062 (+15)

MB: 4.893 (+12)

ieri: 4.881 (+31)

l’altro ieri: 4.850 (+27)

MI: 20.711 (+243) ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo

70 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi, di

cui 8.680 (+91) a Milano citta’

ieri: 20.398 (+144) di cui 8.589 (+50) a Milano citta’

l’altro ieri: 20.254 (+186) di cui 8.539 (+48) a Milano citta’

MN: 3.217 (+2)

ieri: 3.215 (+14)

l’altro ieri: 3.201 (+2)

PV: 4.621 (+70)

ieri: 4.551 (+29)

l’altro ieri: 4.522 (+32)

SO: 1.230 (+7)

ieri: 1.223 (+13)

l’altro ieri: 1.210 (+29)

VA: 3.018 (+67) ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo

60 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi

ieri: 2.891 (+53)

l’altro ieri: 2.838 (+55)

A comunicare i dati è stata pochi istanti fa la Regione, poco prima della quotidiana conferenza stampa sull’epidemia di Coronavirus. QUI I DATI DI IERI IN LOMBARDIA.

