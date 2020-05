🔴 CORONAVIRUS, Gallera: nessuna decisione su Montichiari come centro Covid-19

“Non ci sono decisioni della Giunta regionale in merito alla destinazione dell’Ospedale di Montichiari quale presidio da destinare ai pazienti affetti da Covid-19”. Lo specifica in un comunicato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, che commenta così alcune notizie apparse in questi giorni su organi d’informazione locale.

“La ripresa delle attività dei singoli presidi ospedalieri lombardi – aggiunge Gallera – molti dei quali radicalmente trasformati a seguito dell’emergenza legata al coronavirus, è una delle priorità alla quale sta lavorando Regione Lombardia in stretto collegamento con le direzioni strategiche territoriali. Questo piano contempla anche la necessità di predisporre strutture e percorsi specifici da destinare a pazienti Covid, come previsto da disposizioni normative nazionali e condiviso dalla comunita’ scientifica internazionale. Stiamo ancora affrontando, tuttavia – conclude – quella che ci auguriamo essere la coda dell’emergenza e pertanto non abbiamo ancora assunto decisioni definitive sui singoli ospedali”.

