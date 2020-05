🔴 Viaggio nella sanità al lavoro contro il Coronavirus | LA GALLERIA DI FOTO

L’epidemia di Coronavirus l’abbiamo raccontata in molti articoli, soprattutto attraverso le parole. Ma a raccontare un’altra versione dei fatti, che completa la nostra in maniera più diretta ed emozionante, ci sono le immagini. Pubblichiamo di seguito quattro gallerie fotografiche sul Covid (dagli ospedali ai soccorritori in azione, passando per gli operatori dei centralini d’emergenza) che ci sono state gentilmente inviate da Areu Lombardia. Le immagini sono di Martina Santimone.

GALLERIA FOTO: ASSOCIAZIONI DI SOCCORSO AL LAVORO

Questo slideshow richiede JavaScript.

GALLERIA FOTO: PAZIENTI IN TRASFERIMENTO



Questo slideshow richiede JavaScript.

GALLERIA FOTO: CENTRALI OPERATIVE AL LAVORO(112, REGIONE, SOREU)

Questo slideshow richiede JavaScript.

GALLERIA FOTO: OSPEDALI

Questo slideshow richiede JavaScript.

BSNEWS BRESCIA TV: GUARDA LA NOSTRA VIDEO-INTERVISTA AL SINDACO DI BRESCIA EMILIO DEL BONO



(se il video presenta interruzioni dovute all’aggiornamento della pagina potete guardarlo direttamente su YouTube a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=d_eudbUy1fU)

