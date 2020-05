🔴🔴🔴 CORONAVIRUS, dati 12 maggio: giornata positiva, ma a Brescia i nuovi casi sono 128

Dati da interpretare, ma comunque positivi, oggi sul fronte della lotta al Coronavirus in Lombardia. Nelle ultime 24 ore, infatti, i nuovi positivi sono stati 614, a cui vanno però sommati altri 419 casi risalenti al periodo precedente al 5 maggio. Sul totale dei nuovi contagiati, poi, ben 447 sono ospiti delle Rsa (“abbiamo fatto i tamponi al 90% degli ospiti delle case di riposo”, ha precisato Gallera). I tamponi dichiarati, invece, sono oggi 20.602, ma anche qui il numero somma alcuni risultati degli esami dei giorni precedenti. Mentre i dati di giornata indicano 175 ricoverati in meno e 19 persone in meno nelle terapie intensive. I decessi, infine, sono stati “soltanto” 62 (totale 15.116).

Per quanto riguarda Brescia i nuovi contagi sono stati 128, per un totale di 13.748 dall’inizio dell’epidemia. Ma Bergamo ha fatto peggio, segnalandone ben 133, anche se sul valore pesano – come per la media regionale – i ritardi nelle comunicazioni. Solo 5 casi, infine, per Cremona.



A comunicare i dati è stata poco fa la Regione via Facebook. QUI I DATI DI IERI IN LOMBARDIA.

