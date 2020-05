CORONAVIRUS, donato allo Zooprofilattico un macchinario da 1.000 tamponi al giorno

Rimane da chiedersi se le istituzioni sanitarie non avrebbero potuto muoversi prima nella stessa direzione, sul modello del vicino Veneto. Ma la buona notizia è che – grazie alla solidarietà dei privati – l’istituto Zooprofilattico di Brescia avrà presto un’arma in più per contrastare la diffusione del Coronavirus.

Il Rotary Brescia-Montichiari, infatti, ha donato all’istituto un’apparecchiatura che consente di processare in un solo giorno circa mille tamponi. Quanti se ne fanno oggi, circa, anche se dati ufficiali non ne esistono.

Il macchinario – costato circa 40mila euro, secondo quanto riferisce il Gdb – permette di esaminare fino a 90 tamponi ogni 20 minuti di lavoro (con 30 di caricamento). Insomma: un centinaio di test ogni ora.

Il Rotary si sta attivando anche per acquistare e donare allo Zooprofilattico i reagenti necessari per elaborare i tamponi, di cui la Regione ha sempre citato la mancanza come motivazione principale per lo scarso numero di esami effettuati.

