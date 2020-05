CORONAVIRUS, test sierologici privati: in Lombardia sono troppo cari?

I test sierologici, come noto, hanno soprattutto valore statistico e servono con buona approssimazione a “certificare” – attraverso l’analisi degli anticorpi – se negli ultimi mesi si è entrati in contatto diretto con il Coronavirus. La Regione Lombardia li ha autorizzati anche per i privati, in un’ordinanza in cui però li sconsigliava vivamente ai singoli. Salvo poi dire che saranno gratis anche per i singoli in caso di positività.

I prezzi lombardi sono limitati a un massimo di 62,50 euro. Da Synlab, per fare un esempio, il test che identifica i soli anticorpi IgG (che cerca le immonoglubine G) costa 35 euro più il prelievo (5 euro), mentre quello che identifica sia gli anticorpi IgG sia gli IgM costa 62,50 euro (più prelievo). Da Novolabs, invece, costa 35 euro il primo test, mentre il prezzo dell’esame Dosaggio anticorpi IgG (con metodo CLIA) – che viene effettuato in automatico in caso di positività – è di 60 euro (sempre più prelievo).

Ma nelle altre Regioni – stando a quanto riportano i media – le cifre sono diverse. La Regione Lazio, infatti, ha annunciato la possibilità per i cittadini di effettuare il test sierologico per la ricerca degli anticorpi contro il coronavirus in strutture private al prezzo indicativo di 45 euro e in strutture pubbliche al costo di 15 euro. Peccato – raccontano i media – che le attese del pubblico siano talmente lunghe da spingere quasi tutti verso il privato. In Piemonte la cifra massima per i test privati si aggira attorno ai 50 euro. Mentre in Emilia i privati devono farsi autorizzare dal medico curante e spendono 25 euro (compreso l’esame del sangue), come in Campania. In altre Regioni, però, si è deciso di concedere i test solo in forma gratuita ai soggetti sensibili.

In Lombardia i test privati sono troppo cari? Difficile dirlo. Di certo oggi quella dei test sierologici appare come una giungla: sia per i differenti test esistenti (ce ne sarebbero ben 120 in commercio, secondo alcune fonti) sia per la difficoltà di risalire alle singole delibere regionali, con i requisiti di accesso ai test e tutti i dettagli.

BSNEWS BRESCIA TV: GUARDA LA NOSTRA VIDEO-INTERVISTA AL SINDACO DI BRESCIA EMILIO DEL BONO



(se il video presenta interruzioni dovute all’aggiornamento della pagina potete guardarlo direttamente su YouTube a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=d_eudbUy1fU)

✅ CORONAVIRUS, CHIEDIAMO TAMPONI PER TUTTI PER FERMARE IL CONTAGIO! FIRMATE LA NOSTRA PETIZIONE

MASCHERINE CONTRO IL CORONAVIRUS, LA GUIDA

NOTIZIE IMPORTANTI SUL CORONAVIRUS

🔴 CORONAVIRUS, SCARICA IL NUOVO MODULO PER L’AUTOCERTIFICAZIONE (VERSIONE 5)

🔴 CORONAVIRUS, LA MAPPA DEL CONTAGIO NEL BRESCIANO

🔴 CORONAVIRUS: IDENTIKIT DEI SOGGETTI A RISCHIO (FONTE ISS)

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

🔴🔴🔴 QUI TUTTE LE NOTIZIE PUBBLICATE DA BSNEWS.IT SUL CORONAVIRUS