🔴🔴🔴 CORONAVIRUS, la Lombardia resta la “zona rossa” d’Italia: qui il 38% dei casi

La Lombardia rimane la “zona rossa” d’Italia sul fronte della lotta al Coronavirus, nonostante il tentativo dei vertici regionali di far sembrare migliore la situazione. A dirlo sono i dati e le rielaborazioni della Fondazione Gimbo, la cui mission principale è quella di promuovere una “medicina basata sulle evidenze”. E nemmeno troppo tra le righe i vertici della stessa fondazione – un cui rappresentante è stato intervistato da Radio24 – hanno accusato la nostra Regione di “taroccare” i numeri complessivi facendo un numero troppo basso di tamponi in rapporto agli abitanti.

Dai grafici, come quello che mostriamo qui sotto, emerge con chiarezza però come – se pur in presenza di un netto miglioramento della situazione – anche per incremento percentuale dei casi la Lombardia rimanga la zona più critica.

Lo dimostra, ovviamente, anche il numero complessivo dei casi in rapporto a quelli delle altre Regioni italiane, che potete vedere qui sotto.

Anche se è un dato di fatto che il picco dell’epidemia di Coronavirus è passato e i nuovi contagi sono in calo in tutta Italia, come dimostra chiaramente il grafico che segue.

Resta, però, un nodo. Le direttive sui tamponi non sono chiare e ogni Regione procede in autonomia, con variazioni anche di dieci volte tra Regioni nel numero dei test effettuati in relazione agli abitanti. Ma dai grafici emerge anche un altro elemento: in Italia il numero complessivo dei positivi per tampone è calato (buon segno), ma il numero totale dei tamponi fatti ogni giorno è sostanzialmente invariato dal 16 maggio. Si può e si deve fare di più.

BSNEWS BRESCIA TV: GUARDA LA NOSTRA VIDEO-INTERVISTA AL SINDACO DI BRESCIA EMILIO DEL BONO



(se il video presenta interruzioni dovute all’aggiornamento della pagina potete guardarlo direttamente su YouTube a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=d_eudbUy1fU)

