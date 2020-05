CORONAVIRUS, Beccalossi: dal Pd sceneggiata assurda sulla commissione d’inchiesta

“Se il Pd avesse davvero a cuore ricostruire quanto successo in questi mesi, dovrebbe partecipare alla Commissione che ha chiesto, ottenuto e poi abbandonato perché la presidenza è andata a un altro. Spiace vedere il più grande partito di opposizione in Lombardia ridotto a puntare i piedi e inventarsi commissioni parallele. Ma non stupisce, se pensiamo che a parti invertite in Emilia il Pd ha negato alle opposizioni la possibilità di dare vita a una commissione simile o, nel caso di Bibbiano, si è tenuto la presidenza per se”.

Lo dichiara Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto in consiglio regionale e componente della Commissione d’inchiesta su sulla gestione dell’emergenza Covid.

“La presidente Baffi – conclude Viviana Beccalossi- ha già stabilito che la prima audizione sarà con l’assessore Gallera, non con il primo che passa. È la conferma che si vuole lavorare partendo da chi ha gestito in prima linea l’emergenza e che la commissione d’inchiesta vuole fare sul serio per appurare i fatti. Dall’altra parte invece si preferiscono le teorie del complotto”.

