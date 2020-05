⚠️⚠️⚠️ CORONAVIRUS, da lunedì riaprono palestre e piscine

Da lunedì 1° giugno riapriranno in tutta la Lombardia palestre, piscine, circoli culturali e ricreativi in Lombardia. Lo prevede la nuova ordinanza – valida fino al 14 giugno – firmata dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che in un intervento ha dichiarato anche di auspicare la riapertura dei confini con le altre Regioni dall 3 giugno.

– L’attività fisica all’aperto potrà essere eseguita nel rispetto delle misure di distanziamento di 2 metri previste dal Dpcm vigente;

– Riaprono palestre e piscine;

– Via libera anche all’accesso nei parchi tematici e di divertimento, oltre che nei parchi faunistici;

– Dal 15 giugno è previsto anche l’inizio dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza (dai 3 ai 17 anni) e le attività di spettacolo. Fatta salva la possibilità di svolgere le prove in assenza di pubblico già a partire dal 1° giugno;

– Tolto l’obbligo di far osservare il distanziamento di un metro nei ristoranti anche a conviventi e a persone di uno stesso nucleo familiare.

– Rimane in vigore l’obbligo su tutto il territorio regionale di portare la mascherina o altri indumenti utili a coprire le vie respiratorie anche all’aperto.

“Buona notizia per la Lombardia che con coraggio e fiducia completa la riapertura delle attività all’interno della regione. Nuove aperture per attività sportive, spettacoli viaggianti, parchi tematici e soprattutto va sottolineata la semplificazione delle norme sulla ristorazione, settore che deve essere accompagnato verso la ripresa. Lo facciamo guardando con fiducia i dati che sono in progressivo miglioramento a testimonianza della capacità lombarda di contenere una epidemia che qui ha avuto il suo epicentro e si è manifestata con maggior forza”. Lo ha detto l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi.