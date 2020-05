🔴🔴✅ CORONAVIRUS, dati 30 maggio: altri 1.028 guariti, ma a Brescia i nuovi casi sono 41

Giornata con dati positivi e negativi in Lombardia. Negativo è il numero dei decessi, 67, ma positivo è il dato dei nuovi contagi (solo 221) e quello del saldo dei contagiati (meno 874, per un totale di 21.809), così come il numero dei guariti (1.028) e quello dei ricoverati (meno 245). Mentre il dato dei pazienti in terapia intensiva registra un meno 1, ma con un totale di 172 contro gli oltre 1.500 di inizio aprile.

In questo quadro, Brescia si conferma la seconda realtà lombarda per numero di casi. Ieri sono stati 41 (qui i dati per Comune e l’andamento storico), contro i 62 di Milano i 21 di Bergamo e i 6 di Cremona.



A comunicare i dati è stata poco fa, via Facebook, la Regione. QUI I DATI DI IERI IN LOMBARDIA.

