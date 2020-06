🔴🔴✅ CORONAVIRUS, dati 2 giugno: 187 positivi in Regione, 36 a Brescia

Dodici morti e solo 187 nuovi positivi, con un saldo di meno 606 persone contagiate contando i guariti, anche se i tamponi sono stati solo 8.676 (ricordiamo che il nostro sito ha lanciato una petizione per chiedere più tamponi, a cui hanno aderito oltre 4mila persone: la trovate qui). E’ stata un’altra giornata positiva sul fronte della lotta al Covid-19 in Lombardia.

In questo quadro, a Brescia i nuovi positivi sono 36. Un dato – come non ci stancheremo mai di ripetere- poco interpretabile in assenza del dato provinciale dei tamponi. A Milano i contagiati delle ultime 24 ore sono stati 45, a Bergamo 14 e a Cremona 3.



A comunicare i dati è stata poco fa, via Facebook, la Regione. QUI I DATI DI IERI IN LOMBARDIA.

