CORONAVIRUS, l’esperto: “chiudiamo i lombardi in Lombardia”, e scatta la polemica

“La dico piano: chiudiamo i lombardi in Lombardia. Almeno quest’estate”. A scriverlo è stato via social Massimo Mantellini, scrittore e membro della task force governativa contro l’odio in rete. Parole che fanno discutere, tanto più alla luce del fatto che i numeri della nostra Regione sono oggi decisamente incoraggianti.

E le repliche non hanno tardato ad arrivare. “Disgustoso”, così ha replicato sempre su Twitter Matteo Salvini. Mentre dalla Regione a replicare sono stati i due assessori bresciani del Carroccio. “Ottima idea! – ha replicato via social l’assessore lombardo al Bilancio Davide Caparini -. Rilancio: insieme ai lombardi non facciamo più uscire dalla Lombardia anche i 56 miliardi delle loro tasse che generosamente contribuiscono alla ricchezza del Paese”. Sulla stessa linea il titolare dell’Agricoltura Fabio Rolfi: “Lo dico piano – ha risposto ironico – chiudiamo i soldi delle tasse dei lombardi in Lombardia”.

