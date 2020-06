🔴🔴🔴 Coronavirus, l’elenco dei Comuni bresciani con casi di positività e decessi | ✅ AGGIORNATO AL 13.06.2020

E’ difficile fare una mappa esatta del contagio da Coronavirus in provincia di Brescia a fronte del continuo arrivo di nuovi dati. L’unica certezza è che oggi la zona più colpita è quella del Comune di Orzinuovi (che paga la vicinanza con Cremona) e dei paesi della Bassa centrale, ma ormai quasi in tutti i Comuni del Bresciano si registra almeno un caso.

Di seguito pubblichiamo un elenco parziale dei Comuni bresciani che – secondo diverse fonti (fonti ufficiali e siti autorevoli) hanno registrato almeno un caso di Coronavirus, indicando il numero dei decessi per quelli con dati più elevati. I dati che riportiamo di seguito – lo specifichiamo – sono in costante aggiornamento e provengono in via quasi esclusiva direttamente dalle fonti ufficiali (Ats e Regione).

Qui potete vedere la mappa dell’evoluzione iniziale del contagio in Regione Lombardia.

–> SCORRI LA PAGINA PER I DATI DEL TUO COMUNE <–

+++ I DATI SONO IN CONTINUO AGGIORNAMENTO: dati al 13.06.2020, ORE 07.55 ++



CORONAVIRUS, DATI PROVINCIA DI BRESCIA

Di seguito i dati aggiornati sull’epidemia di Coronavirus nel Bresciano, con la tendenza di crescita dall’inizio delle rilevazioni. Pubblichiamo anche i dati dei giorni precedenti per evidenziare il trend del contagio nella nostra provincia.

I COMUNI CON ALMENO UN CASO DI CORONAVIRUS

Di seguito i Comuni con almeno un caso di Covid-19 secondo fonti ufficiali (Ats, Protezione Civile, Regione o sindaci). La data dell’ultimo aggiornamento è quella in cui i dati sono cambiati (in crescita o in calo). Vi invitiamo gentilmente a segnalarci eventuali errori a info@bsnews.it in modo da poterli correggere in tempo reale.ù

CITTA’ E HINTERLAND

BRESCIA (2.235 casi e 421 morti, ultimo agg. il 13.06.2020, contagiato e guarito anche il prefetto), BOTTICINO (115 casi e 23 morti, ultimo agg. al 11.06.2020), BEDIZZOLE (98 casi e 10 morti, ultimo agg. al 04.06.2020), BORGOSATOLLO (148 casi e 22 morti, ultimo agg. al 12.06.2020), BOVEZZO (81 casi e 15 morti, ultimo agg. al 12.06.2020), CASTEGNATO (87 casi e 20 morti, ultimo agg. il 12.06.2020), CASTEL MELLA (104 casi e 17 morti, ultimo agg. al 12.06.2020), CASTENEDOLO (170 casi e 23 morti, ultimo agg. al 13.06.2020), CELLATICA (39 casi e 6 morti, ultimo agg. il 07.06.2020), COLLEBEATO (44 casi e 7 morti, ultimo agg. al 04.06.2020), CONCESIO (183 casi e 25 morti, ultimo agg. al 13.06.2020), FLERO (66 casi e 12 morti, ultimo agg. il 12.06.2020, contagiato e guarito anche il sindaco Pietro Alberti), GUSSAGO (210 casi e 46 morti, ultimo agg. al 09.06.2020), MAZZANO (89 casi e 14 morti, ultimo agg. al 12.06.2020), NAVE (132 casi e 22 morti, ultimo agg. il 12.06.2020), REZZATO (176 casi e 22 morti, aggiornato il 13.06.2020), RONCADELLE (116 casi e 31 morti, ultimo agg. al 12.06.2020), SAN ZENO NAVIGLIO (42 casi e 10 morti, ultimo agg. al 09.06.2020).

FRANCIACORTA E SEBINO

ADRO (98 casi e 24 morti, ultimo agg. al 12.06.2020), CAPRIOLO (125 casi e 26 morti, ultimo agg. al 08.06.2020), CAZZAGO SAN MARTINO (128 casi e 35 morti, ultimo agg. al 11.06.2020), COCCAGLIO (116 casi e 21 morti, ultimo agg. al 12.06.2020), COLOGNE (77 casi e 16 morti, ultimo agg. al 12.06.2020) CORTE FRANCA (77 casi e 16 morti, ultimo agg. il 12.06.2020), ERBUSCO (81 casi e 19 morti, ultimo agg. al 01.06.2020), ISEO (127 casi e 18 morti, ultimo agg. al 12.06.2020), MARONE (43 casi e 8 morti, ultimo agg. al 06.06.2020), MONTE ISOLA (15 casi e 3 morti, ultimo agg. al 17.05.2020), MONTICELLI BRUSATI (66 casi e 10 morti, ultimo agg. al 30.05.2020), OME (40 casi e 7 morti, ultimo agg. al 04.06.2020), OSPITALETTO (162 casi e 38 morti, ultimo agg. al 13.06.2020), PADERNO FRANCIACORTA (36 casi e 8 morti, ultimo agg. al 12.06.2020), PARATICO (70 casi e 14 morti, ultimo agg. al 12.06.2020), PASSIRANO (88 casi e 16 morti, ultimo agg. al 12.06.2020), PISOGNE (147 casi al 09.06.2020 e 11 morti al 07.05.2020), PROVAGLIO D’ISEO (98 casi e 19 morti, ultimo agg. al 12.06.2020), RODENGO SAIANO (149 casi e 31 morti, ultimo agg. al 13.06.2020), ROVATO (191 casi e 42 morti, ultimo agg. al 12.06.2020), SALE MARASINO (37 casi e 11 morti, ultimo agg. al 07.06.2020), SULZANO (18 casi e 5 morti, ultimo agg. al 18.05.2020), TRAVAGLIATO (155 casi e 30 morti, aggiornato il 12.06.2020), ZONE (12 casi e 3 morti, aggiornato il 30.05.2020).

LAGO DI GARDA E DINTORNI



CALVAGESE DELLA RIVIERA (14 casi e 1 morti al 22.05.2020), DESENZANO DEL GARDA (295 casi e 47 morti, ultimo agg. al 10.06.2020), GARDONE RIVIERA (26 casi e 3 morti, ultimo agg. al 06.06.2020), GARGNANO (11 casi e 0 morti, ultimo agg. al 1.05.2020), LIMONE DEL GARDA (1 casi e 0 morti, ultimo agg. al 1.05.2020), LONATO (157 casi e 23 morti, ultimo agg. al 09.06.2020), MANERBA (38 casi e 6 morti, ultimo agg. al 29.05.2020), MONIGA (22 casi e 6 morti, ultimo agg. al 10.06.2020), MUSCOLINE (15 casi e 2 morti, aggiornato il 08.06.2020), PADENGHE (68 casi e 16 morti, ultimo agg. il 21.05.2020), POLPENAZZE (22 casi e 3 morti, aggiornato il 03.06.2020), POZZOLENGO (24 casi e 8 morti, ultimo agg. al 1.05.2020), PUEGNAGO (25 casi e 2 morti, ultimo agg. al 06.06.2020), SALO’ (17 casi e 16 morti, ultimo agg. al 12.06.2020), SAN FELICE DEL BENACO (24 casi e 4 morti al 07.05.2020), SIRMIONE (60 casi e 13 morti, aggiornato al 11.06.2020, contagiato e guarito anche assessore regionale Mattinzoli), SOIANO DEL LAGO (13 casi e 2 morti, ultimo agg. al 12.06.2020), TIGNALE (5 casi e 2 morti, ultimo agg. al 13.06.2020), TOSCOLANO MADERNO (96 casi e 17, aggiornato il 08.05.2020)

OVEST

BERLINGO (27 casi e 4 morti, ultimo agg. al 29.05.2020), CASTEL COVATI (62 casi e 12 morti, ultimo agg. al 12.06.2020), CASTREZZATO (73 casi e 9 morti, ultimo agg. il 12.06.2020), CHIARI (260 casi e 50 morti, ultimo agg. il 12.06.2020), COMEZZANO-CIZZAGO (38 casi e 5 morti, ultimo agg. al 09.06.2020), COLOGNE (77 casi e 16 morti, ultimo agg. al 12.06.2020), LOGRATO (46 casi e 15 morti, ultimo agg. al 27.05.2020), PALAZZOLO (223 casi e 61 morti, ultimo agg. il 13.06.2020), PONTOGLIO (102 casi e 21 morti, aggiornato il 10.06.2020), ROCCAFRANCA (46 casi e 12 morti, ultimo agg. al 13.06.2020), RUDIANO (32 casi e 4 morti, ultimo agg. al 06.06.2020) TRENZANO (55 casi e 15 morti, ultimo agg. al 13.06.2020), URAGO D’OGLIO (49 casi e 6 morti, aggiornato al 12.06.2020)

VALTROMPIA

BOVEGNO (21 casi e 1 morti, ultimo agg. il 12.06.2020), BRIONE (6 casi e 1 morti, ultimo agg. al 1.05.2020), CAINO (12 casi e 1 morti, ultimo agg. il 29.05.2020), COLLIO (13 casi e 2 morti, , ultimo agg. al 17.05.2020), GARDONE VALTROMPIA (144 casi e 19 morti, ultimo agg. al 12.06.2020), LODRINO (24 casi e 4 morti, ultimo agg. al 09.06.2020), LUMEZZANE (218 casi e 45 morti, ultimo agg. al 12.06.2020), MARCHENO (46 casi e 8 morti, ultimo agg. al 04.06.2020), MARMENTINO (2 casi e 0 morti, ultimo agg. al 05.05.2020), PEZZAZE (31 casi e 2 morti, ultimo agg. al 27.05.2020), POLAVENO (20 casi e 3 morti, ultino agg. al 09.06.2020), SAREZZO (110 casi e 27 morti, ultimo agg. al 12.06.2020), TAVERNOLE (8 casi e 1 morti, aggiornato al 25.05.2020), VILLA CARCINA (156 casi e 17, ultimo agg. al 12.06.2020).

VALSABBIA

AGNOSINE (25 casi e 8 morti, ultimo agg. al 06.06.2020), ANFO (2 casi e 2 morti, ultimo agg. al 1.05.2020), BAGOLINO (71 casi e 13 morti, ultimo agg. al 02.06.2020), BARGHE (9 casi e 1 morti, ultimo agg. al 27.05.2020), BIONE (19 casi e 4 morti, ultimo agg. al 08.06.2020), CASTO (20 casi e 5 morti, ultimo agg. al 09.06.2020), GAVARDO (142 casi e 20 morti, ultimo agg. al 06.06.2020), IDRO (15 casi e 6 morti, aggiornato il 30.05.2020), MURA (8 casi e 2 morti, ultimo agg. al 1.05.2020), NUVOLENTO (26 casi e 5 morti, ultimo agg. al 09.06.2020), NUVOLERA (60 casi e 12 morti, ultimo agg. al 10.06.2020), ODOLO (23 casi e 3 morti, ultimo agg. al 20.05.2020), PAITONE (20 casi e 1 morti , aggiornato il 07.06.2020), PERTICA ALTA (2 casi e 2 morti, ultimo agg. al 1.05.2020), PERTICA BASSA (13 casi e 1 morti, ultimo agg. al 1.05.2020), PRESEGLIE (13 casi e 4 morti, ultimo agg. al 14.05.2020), PREVALLE (32 casi e 7 morti, aggiornato il 13.05.2020), PROVAGLIO VAL SABBIA (8 casi e 1 morti, ultimo agg. al 1.05.2020), ROE’ VOLCIANO (36 casi e 7 morti, ultimo agg. al 13.06.2020), SABBIO CHIESE (64 casi e 11 morti, ultimo agg. al 30.05.2020), SERLE (39 casi e 0 morti, ultimo agg. al 28.05.2020), TREVISO BRESCIANO (7 casi e 3 morti, aggiornato al 10.05.2020), VALLIO TERME (14 casi e 2 morti, ultimo agg. al 1.05.2020), VALVESTINO (3 casi e 2 morti, ultimo agg. al 04.06.2020), VESTONE (102 casi e 10 morti, ultimo agg. al 06.06.2020), VILLANUOVA SUL CLISI (75 casi e 9 morti, ultimo agg. al 24.05.2020), VOBARNO (92 casi e 13 morti, ultimo agg. al 09.06.2020), ZONE (12 casi e 3 morti, aggiornato il 13.05.2020).

VAL CAMONICA*

ANGOLO TERME (38 casi al 24.05.2020 e 0 morti al 01.05.2020), ARTOGNE (85 casi al 12.06.2020 e 0 morti al 01.05.2020), BERZO DEMO (30 casi al 12.06.2020 e 0 morti al 01.05.2020), BERZO INFERIORE (58 casi al 28.05.2020 e 0 morti al 01.05.2020), BIENNO (86 casi al 09.06.2020 e 4 morti al 01.05.2020), BORNO (81 casi al 12.06.2020 e 0 morti al 01.05.2020), BRAONE (9 casi al 23.05.2020 e 0 morti 01.05.2020), BRENO (125 casi al 12.06.2020 e 9 morti al 01.05.2020), CAPO DI PONTE (61 casi al 08.06.2020 e 0 morti al 01.05.2020), CEDEGOLO (21 casi al 12.06.2020 e 0 morti al 01.05.2020, positivo il sindaco Andrea Pedrali), CERVENO (15 casi al 06.06.2020 e 0 morti al 01.05.2020), CETO (32 casi al 19.05.2020), CEVO (21 casi al 19.05.2020), CIMBERGO (7 casi al 19.05.2020), CIVIDATE CAMUNO (48 casi al 06.06.2020 e 0 morti al 01.05.2020), CORTENO GOLGI (26 casi al 06.06.2020 e 0 morti al 01.05.2020), DARFO BOARIO TERME (214 casi AL 12.06.2020 e 23 morti 13.06.2020), EDOLO (92 casi al 12.06.2020 e 5 morti al 01.05.2020), ESINE (134 casi al 12.06.2020 e 7 morti al 01.05.2020, positivo il sindaco Luca Masneri), GIANICO (42 casi al 12.06.2020 e 5 morti al 01.05.2020), LOSINE (5 casi al 19.05.2020), LOZIO (18 casi al 19.05.2020), MALEGNO (37 casi al 13.06.2020 e 3 morti al 01.05.2020), MALONNO (93 casi al 06.06.2020 e 0 morti al 01.05.2020), NIARDO (22 casi al 19.05.2020), ONO SAN PIETRO (20 casi al 22.05.2020), OSSIMO (23 casi al 19.05.2020), PAISCO LOVENO, PASPARDO (8 casi al 19.05.2020), PIANCAMUNO (54 casi al 22.05.2020 e 0 morti al 01.05.2020), PIANCOGNO (107 casi al 13.06.2020 e 5 morti al 01.05.2020), PONTE DI LEGNO (24 casi al 24.05.2020 e 3 morti al 01.05.2020), SAVIORE ADAMELLO (9 casi al 19.05.2020), SELLERO (21 casi al 06.06.2020 e 0 mort al 01.05.2020), SONICO (19 casi al 23.05.2020 e 0 morti al 01.05.2020), TEMU (31 casi al 02.06.2020 e 0 morti al 01.05.2020), VEZZA D’OGLIO (27 casi al 07.06.2020 e 0 morti al 01.05.2020), VIONE (17 casi al 19.05.2020).

* nota: Ats Vallecamonica ha smesso di fornire il dato dei morti ad aprile

BASSA BRESCIANA

ACQUAFREDDA (24 casi e 9 morti, ultimo agg. al 06.06.2020), ALFIANELLO (41 casi e 9 morti, ultimo agg. al 31.05.2020), AZZANO MELLA (30 casi e 6 morti, ultimo agg. al 29.05.2020), BAGNOLO MELLA (177 casi e 28 morti, ultimo agg. al 12.06.2020), BARBARIGA (44 casi e 13 morti, ultimo agg. al 17.05.2020), BASSANO BRESCIANO (27 casi e 6 morti, ultimo agg. al 1.05.2020), BORGO SAN GIACOMO (89 casi e 21 morti, ultimo agg. al 31.05.2020), BRANDICO (12 casi e 4 morti, ultimo agg. al 17.05.2020), CALCINATO (90 casi e 14 morti, ultimo agg. al 11.06.2020), CALVISANO (96 casi e 23 morti, ultimo agg. al 12.06.2020), CAPRIANO DEL COLLE (60 casi e 7 morti, ultimo agg. al 13.06.2020), CARPENEDOLO (196 casi e 31 morti, ultimo agg. al 13.06.2020), CIGOLE (31 casi e 11 morti al 08.06.2020), CORZANO (28 casi e 4 morti, ultimo agg. al 12.06.2020), DELLO (52 casi e 7 morti, ultimo agg. al 08.06.2020), FIESSE (16 casi e 1 morti, ultimo agg. al 1.05.2020), GAMBARA (35 casi e 6 morti, aggiornato il 08.05.2020, deceduto l’ex sindaco Ferdinando Lorenzetti), GHEDI (202 casi e 37 morti, ultimo agg. al 13.06.2020), GOTTOLENGO (91 casi e 19 morti , aggiornato il 05.06.2020), ISORELLA (59 casi e 12 morti, ultimo agg. al 09.06.2020), LENO (150 casi e 27 morti, ultimo agg. al 12.06.2020), LONGHENA (11 casi e 2 morti, ultimo agg. al 1.05.2020), MACLODIO (11 casi e 1 morti, ultimo agg. al 04.06.2020), MAIRANO (22 casi e 3 morti , ultimo agg. al 09.06.2020), MANERBIO (208 casi e 45 morti, ultimo agg. al 12.06.2020), MILZANO (16 casi e 4 morti, aggiornato il 27.05.2020), MONTICHIARI (278 casi e 27 morti, ultimo agg. al 13.06.2020), OFFLAGA (36 casi e 8 morti, ultimo agg. al 1.05.2020), MONTIRONE (73 casi e 19 morti, ultimo agg. al 13.06.2020), ORZINUOVI (59 morti e 219 casi, ultimo agg. al 12.06.2020, è il Comune bresciano con più decessi escluso il capoluogo), ORZIVECCHI (29 casi e 7 morti, ultimo agg. al 09.06.2020), PAVONE MELLA (42 casi e 13 morti al 08.06.2020), PONCARALE (48 casi e 11 morti, ultimo agg. al 09.06.2020), POMPIANO (41 casi e 6 morti, ultimo agg. al 09.06.2020), PONTEVICO (147 casi e 28 morti, ultimo agg. al 03.06.2020), PRALBOINO (59 casi e 7 morti, ultimo agg. al 13.06.2020), QUINZANO (73 casi e 24 morti, ultimo agg. al 01.06.2020), REMEDELLO (36 casi e 8 morti al 21.05.2020), SAN GERVASIO (21 casi e 14 morti, ultimo agg. al 25.05.2020), SAN PAOLO (80 casi e 14 morti, ultimo agg. al 12.06.2020), SENIGA (26 casi e 5 morti, aggiornato il 02.06.2020), TORBOLE CASAGLIA (68 casi e 17 morti, aggiornato il 09.06.2020), VEROLANUOVA (166 casi e 37 morti, aggiornato il 29.05.2020), VEROLAVECCHIA (40 casi e 14 morti al13.06.2020), VILLACHIARA (19 casi e 6 morti, ultimo agg. al 1.05.2020), VISANO (23 casi e 4 morti, ultimo agg. il 06.06.2020).

