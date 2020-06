🔴🔴✅ CORONAVIRUS, dati 22 giugno: solo 3 morti in Regione, 20 contagiati a Brescia

Pochi positivi (143), ma anche pochi tamponi (7.776) ieri in Lombardia. Con la nota positiva del fatto che i decessi sono soltanto 3. E’ questo il bilancio delle ultime 24 ore di lotta al Coronavirus in Lombardia. Una giornata sostanzialmente positiva, che vede 205 casi complessivi in meno, 213 dimessi e altre due persone fuori dalle terapie intensive.

Per quanto riguarda Brescia, i nuovi casi di contagio sono 20, la metà di ieri (il totale dall’inizio dell’epidemia è ora di 15.499). Mentre a Milano sono stati 23, a Bergamo 51, a Cremona 8.



A comunicare i dati è stata poco fa, via Facebook, la Regione. QUI I DATI DI IERI IN LOMBARDIA. QUI LA MAPPA DEL CONTAGIO NEL BRESCIANO COMUNE PER COMUNE.

IL COMMENTO DI GALLERA

“Anche oggi possiamo commentare notizie sostanzialmente positive. In particolare continuano a diminuire i numeri dei ricoverati e dei dimessi, così come va rilevato che tra i 143 nuovi casi positivi, 64 sono riferibili a test sierologici e che, complessivamente 83 sono ‘debolmente positivi’. Da specificare anche che 2 casi riguardano operatori socio sanitari e 5 gli ospiti delle RSA. I decessi, infine, sono tre”.

✅ CORONAVIRUS, CHIEDIAMO TAMPONI PER TUTTI PER FERMARE IL CONTAGIO! FIRMATE LA NOSTRA PETIZIONE

MASCHERINE CONTRO IL CORONAVIRUS, LA GUIDA

NOTIZIE IMPORTANTI SUL CORONAVIRUS

🔴 CORONAVIRUS, LA MAPPA DEL CONTAGIO NEL BRESCIANO

🔴 CORONAVIRUS: IDENTIKIT DEI SOGGETTI A RISCHIO (FONTE ISS)

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

🔴🔴🔴 QUI TUTTE LE NOTIZIE PUBBLICATE DA BSNEWS.IT SUL CORONAVIRUS