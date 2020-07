Consegna 10mila euro ad un falso avvocato: attenti alla truffa dell’incidente

Non c’è fine all’inventiva e all’immoralità nel mondo delle truffe. Questa volta a farne le spese è stata una donna di circa 70 anni residente a Carpenedolo.

La scorsa settimana la signora ha ricevuto una strana telefonata in cui due persone si sono presentate come un avvocato e un rappresentante delle forze dell’ordine. Il finto legale ha raccontato alla 70enne di un grave incidente in cui sarebbe rimasta coinvolta la figlia, ora nei guai perchè nello scontro una persona era in punto di morte. Il truffatore avrebbe quindi convinto la donna a consegnargli 10mila euro in cambio di un’accurata difesa legale per la figlia. Non solo è riuscito a farsi consegnare il denaro, ma ha poi preteso pure dei gioielli. Purtroppo la donna, che ha più volte chiesto di parlare con la figlia senza riuscirci, era molto in apprensione e non ha saputo far diversamente.

In seguito, una volta sentita la figlia, la 70enne ha compreso di esser stata vittima di una truffa meschina e crudele e si è quindi rivolta ai carabinieri.

I militari di Carpenedolo e Desenzano indagano ora sul caso, e stanno verificando se vi siano stati altri episodi analoghi.

