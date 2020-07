🔴🔴✅ CORONAVIRUS, dati 19 luglio: solo 33 casi in Lombardia e 6 a Brescia

Sono solo 33, di cui 15 debolmente positivi, i nuovi casi di contagio da Coronavirus delle ultime 24 ore in Lombardia. Un dato decisamente incoraggiante se rapportato ai 7.039 tamponi fatti. I guariti sono stati 48, mentre i ricoverati sono stabili. Inoltre non si è registrato alcun decesso.

Per quanto riguarda il dettaglio per provincia, a Brescia i nuovi casi di contagio sono stati 6. A Milano i contagiati sono stati 7, a Bergamo 7, a Cremona 3, a Mantova 0.

A comunicare i dati è stata la Regione, che – come noto – ha cambiato procedura attendosi allo schema previsto dal Ministero della Salute (il report completo è disponibile dalle 18, su www.salute.gov.it/nuovocoronavirus). QUI I DATI DI IERI IN LOMBARDIA. QUI LA MAPPA DEL CONTAGIO NEL BRESCIANO COMUNE PER COMUNE.

