🔴🔴 CORONAVIRUS, un solo morto in Lombardia: è di Rovato

I dati di ieri in Lombardia sono stati ancora incoraggianti, anche se il numero dei tamponi rimane molto basso rispetto a qualche giorno fa.

In questo quadro anche i numeri che arrivano da Brescia sul fronte della lotta al Covid-19 sono positivi: la Leonessa da giorni è stabilmente attorno a quota 10, con numeri inferiori a Milano e Bergamo, anche se manca il dato dei tamponi su base locale. Ieri, inoltre, non si sono registrati nuovi casi in Valle Camonica.

Unico neo della giornata bresciana è il fatto che il solo morto lombardo delle ultime 24 ore è un residente del Comune di Rovato. Il totale dei decessi bresciani dall’inizio dell’epidemia sale dunque a 2.530.

