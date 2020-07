🔴 La Regione anticipa i saldi: via una settimana prima, sabato 25 luglio

La decisione giusta. Con le tempistiche sbagliate. Così molti operatori del settore commentano la mossa di Regione che – nelle scorse ore, un po’ a sorpresa – ha ufficializzato il fatto che i saldi prenderanno il via sabato 25 luglio in tutta la Lombardia. Non più il primo di agosto, come indicato nella delibera 3170 dello scorso 26 maggio.

Le promozioni staordinarie, lo ricordiamo, dureranno 60 giorni e dunque si concluderanno in tutto il territorio martedì 22 settembre. Così prevede la delibera 3407 del 22 luglio, i cui contenuti sono stati diffusi solo nelle scorse ore.

