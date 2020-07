Maltempo e danni in tutta la Regione, ecco il bilancio della Protezione civile

Nella giornata di ieri è transitato sulla Lombardia un intenso e violento fronte temporalesco – chiamata dagli esperti meteo “shelf cloud” – che ha causato bombe d’acqua, acquazzoni a tratti violenti, localmente con grandine.

I Comandi dei Vigili del fuoco delle province interessate dal maltempo (oltre a Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona e Lecco) hanno segnalato numerosi interventi per alberi abbattuti, tetti scoperchiati e allagamenti diffusi.

Con una nota, la Sala operativa della Protezione civile della Regione (che già ieri a metà giornata aveva emesso un’allerta arancione per rischio idrogeologico e rischio temporali) ha fatto il punto di quanto accaduto nella nostra Regione.

ECCO IL BILANCIO DELLE PROVINCE LOMBARDE

MILANO – A Milano, al momento, si registrano alcuni sottopassaggi allagati in particolare in zona Negrotto-Rubicone. Nel Milanese, dove nelle ultime 12 ore sono stati registrati più di 90 mm di pioggia accumulata, il Seveso ha superato la soglia di elevata criticità. La piena del Seveso è stata ad ogni modo scolmata pienamente dal Canale scolmatore di Nord Ovest, potenziato dal 2017, che ha attutito gli effetti di questo evento e riportato a condizioni di sicurezza il corso d’acqua a valle dell’opera. Il livello idrometrico del fiume Lambro si è mantenuto intorno alla soglia di moderata criticità.

BRESCIA – La bomba d’acqua, come noto, ha colpito duramente anche Brescia sin dal primo mattino. I danni non sono stati pochi, anche se molto inferiori a quella della supercella di pochi giorni prima. La Prefettura di Brescia segnala numerosi interventi da parte dei Vigili del fuoco per alberi caduti, strade e sottopassi allagati. Le zone più colpite sono state Palazzolo, la Bassa Bresciana e Brescia città

COMO – Si registrano numerosi interventi per allagamenti, alberi caduti, sottopassi allagati. Nella Bassa Comasca, soprattutto a Mozzate, Appiano Gentile, Rovello Porro, Rovellasca e Turate tutti i sottopassi sono stati a lungo non transitabili.

CREMONA – La Sala operativa segnala numerosi interventi per allagamenti in particolare a Crema e Spino d’Adda.

LECCO – I Vigili del fuoco sono intervenuti, per allagamenti, a Merate e a Oliveto Lario. La situazione era comunque meno seria che in altre province.

MONZA – Il Comune di Monza ha informato che diversi che sottopassi si sono allagati.

VARESE – A Varese i Vigili del fuoco hanno già effettuato oltre 50 interventi per allagamenti, tre per auto bloccate nei sottopassaggi e numerosi altri per tetti scoperchiati, cantine, strade, taverne e box allagati. Non si registrano, fortunatamente, feriti.

