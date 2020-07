🔴🔴✅ CORONAVIRUS, dati 27 luglio: solo 34 casi in Lombardia e 2 a Brescia

Quarto giorno consecutivo senza decessi in Lombardia e 6 province (Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese) a zero contagi. I nuovi positivi in tutta la Regione sono soltanto 34 (di cui 6 debolmente positivi), ma i tamponi delle ultime 24 ore sono stati solo 3.992. I dimessi sono 80 in più, mentre calano di due i ricoverati e si registra un nuovo ingresso in terapia intensiva.

Per quanto riguarda il dettaglio per provincia, a Brescia i nuovi casi di contagio sono stati 2. A Milano i contagiati sono stati 14, a Bergamo 8, a Cremona 0, a Mantova 0.

A comunicare i dati è stata la Regione, che – come noto – ha cambiato procedura attendosi allo schema previsto dal Ministero della Salute (il report completo è disponibile dalle 18, su www.salute.gov.it/nuovocoronavirus). QUI I DATI DI IERI IN LOMBARDIA. QUI LA MAPPA DEL CONTAGIO NEL BRESCIANO COMUNE PER COMUNE.

“Continua il trend dei dati incoraggianti in merito all’emergenza Covid – ha commentato l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera – anche se non dobbiamo abbassare la guardia nei confronti dei focolai, anche di piccole dimensioni, che le nostre strutture sanitarie territoriali stanno scovando e bloccando ancora in fase embrionale”.

