Rolfi contro Del Bono: duro con Bocelli e zitto su De Luca, è moralismo a giorni alterni

“Ancora una volta il sindaco di Brescia dimostra di avere più a cuore gli interessi del PD rispetto a quelli della città e di essere moralista a giorni alterni. Si scaglia contro Andrea Bocelli, che si è pure scusato per le proprie affermazioni, ma è stato zitto dopo le parole ripugnanti del presidente della Campania Vincenzo De Luca che ha gettato fango su Brescia, sui bresciani e sul lavoro dei nostri operatori sanitari. Mi sarebbe piaciuto leggere una presa di posizione contro il suo compagno di partito, invece il “no comment” di Del Bono è stato assordante. Quando si amministra la seconda città della Lombardia bisognerebbe avere più coraggio e capacità di rappresentare tutti i cittadini, non di prendere posizione solo per convenienza di parte. L’amministrazione comunale di Bergamo l’ha fatto, quella di Brescia invece no”.

Lo afferma l’assessore regionale lombardo Fabio Rolfi, ex vicesindaco di Brescia, in un comunicato stampa diffuso negli scorsi minuti.

MASCHERINE CONTRO IL CORONAVIRUS, LA GUIDA

NOTIZIE IMPORTANTI SUL CORONAVIRUS

🔴 CORONAVIRUS, LA MAPPA DEL CONTAGIO NEL BRESCIANO

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

🔴🔴🔴 QUI TUTTE LE NOTIZIE PUBBLICATE DA BSNEWS.IT SUL CORONAVIRUS