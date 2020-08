Brescia, pusher pakistano arrestato dai vigili in via Sostegno

Una persona arrestata, dodici grammi e mezzo di cocaina e cinque grammi di eroina sequestrati. Sono questi i risultati dell’intervento portato a termine dalla Polizia Locale giovedì 6 agosto in via Sostegno. Da tempo gli agenti stavano tenendo sotto controllo i movimenti sospetti di un uomo di origine pakistana che si introduceva abitualmente all’interno di una vasta area verde incolta tra via Malta, via Sardegna e via Sostegno. Nella zona, inoltre, era stata notata la presenza di numerose persone conosciute dalle forze dell’ordine come tossicodipendenti. In serata una pattuglia è entrata nel parco e, senza farsi notare, ha potuto vedere il pakistano in compagnia di altri quattro uomini, due dei quali stavano consumando cocaina. Gli altri due, un italiano e un tunisino, erano seduti a fianco del pakistano e tenevano in mano della carta stagnola, attendendo probabilmente che venisse consegnata loro della sostanza stupefacente.

La pattuglia è quindi intervenuta e il pakistano, alla vista degli agenti, ha lasciato cadere a terra sei confezioni di eroina del peso totale di circa cinque grammi e tre grammi di cocaina. Accanto al posto dove era seduto, inoltre, è stato trovato un sacchetto contenente quasi nove grammi di cocaina.

L’uomo, inoltre, aveva con sé 185 euro in contanti, probabile frutto dell’attività illecita, e poco più di mezzo grammo di marijuana.

Su disposizione del Pubblico Ministero il pakistano è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando in attesa del giudizio per direttissima.

