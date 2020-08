Rocca di Manerba, nudisti nella rete delle forze dell’ordine: 36 multati

Gli sviluppi di cronaca fanno discutere. Ma il dato di fatto è che, da decenni, la Rocca di Manerba è meta di turismo naturista, con numerose persone (uomini soprattutto) che decidono di esporsi al sole come mamma li ha fatti e in alcuni casi – secondo quanto riferiscono le cronache degli ultimi anni – si rendono anche protagonisti di atti osceni in luogo pubblico.

Contro questo fenomeno, l’amministrazione comunale di Manerba ha deciso di passare nuovamente all’azione, disponendo nei giorni scorsi controlli staordinari in collaborazione con i carabinieri. Il bilancio di una settimana di interventi è di 350 persone identificate e 36 sanzionate (250 euro di multa a testa, ma nessuna denuncia per atti osceni) perché sorprese in costume… adamitico.

“Le verifiche effettuate – si legge in una nota – hanno evidenziato il riaffacciarsi di un fenomeno particolarmente sgradito dalle persone che frequentano il litorale, soprattutto famiglie con bambini: la presenza di nudisti ed esibizionisti. Quella rilevata è una situazione che intendiamo eliminare, perché non è ammissibile che si venga a creare una sorta di zona franca, che sottrae alla grande maggioranza del pubblico spiagge di straordinaria bellezza. La presenza di persone con scarso senso del pudore non sarà più tollerata”.

I controlli contro il “naturismo indiscriminato” proseguiranno nelle prossime settimane, anche con l’aiuto di droni. Ma nel frattempo c’è chi parla di una repressione ingiustificata (l’ultimo blitz anti-nudisti era avvenuto nel 2018) e chiede al sindaco di istituire un tratto di spiaggia riservato proprio ai nudisti.

La Rocca di Manerba, lo ricordiamo, è la principale meta naturista bresciana insieme al lido del Canneto, in località Vò a Desenzano.

